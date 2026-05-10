Luka Dončić ne igra od drugog aprila zbog povrede zadnje lože i to se i te kako odražava na rezultate Los Anđeles Lejkersa.

"Jezeraši" su nekako prošli Hjuston na startu plej-ofa, ali u polufinalu Zapada gube od Oklahome sa 3:0 i preti im "metla". Slovenački as je i dalje van terena, a njegov oporavak je podigao veliku buru u Sjedinjenim Američkim Državama.

Američki specijalista sportske medicine dr Džesi Mors kritikovao je Lejkerse kada je reč o lečenju najboljeg igrača.

Luka je bio na terapijama u Španiji, gde je koristio tretman krvnom plazmom (PRP), metod koji se često koristi u sportu. Međutim, Mors tvrdi da PRP terapija nije dovoljno snažna za ovakvu vrstu povrede i da je oporavak mogao biti znatno brži da je primenjen agresivniji tretman.