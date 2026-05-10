Luka Dončić ne igra od drugog aprila zbog povrede zadnje lože i to se i te kako odražava na rezultate Los Anđeles Lejkersa.
"Jezeraši" su nekako prošli Hjuston na startu plej-ofa, ali u polufinalu Zapada gube od Oklahome sa 3:0 i preti im "metla". Slovenački as je i dalje van terena, a njegov oporavak je podigao veliku buru u Sjedinjenim Američkim Državama.
Američki specijalista sportske medicine dr Džesi Mors kritikovao je Lejkerse kada je reč o lečenju najboljeg igrača.
Luka je bio na terapijama u Španiji, gde je koristio tretman krvnom plazmom (PRP), metod koji se često koristi u sportu. Međutim, Mors tvrdi da PRP terapija nije dovoljno snažna za ovakvu vrstu povrede i da je oporavak mogao biti znatno brži da je primenjen agresivniji tretman.
- Ovo je blaga metoda, nedovoljna za povredu ovog nivoa - poručio je Mors, uz tvrdnju da je Dončić možda već mogao da se vrati na teren da je terapija bila drugačija.
Prema njegovim rečima, reč je o povredi drugog stepena zadnje lože – ozbiljnom oštećenju koje utiče na eksplozivnost, promenu pravca i šut, što dodatno komplikuje situaciju u najvažnijem delu sezone.
Posebno oštre kritike uputio je i na račun medicinskog tima iz Los Anđelesa, tvrdeći da se "ozbiljan problem tretira previše blagim rešenjem", što je, po njegovom mišljenju, usporilo povratak jedne od najvećih zvezda lige.
