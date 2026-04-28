Poznata stranica za fudbalska istraživanja "CIES" objavila je listu najvrednijih igrača srpske i hrvatske lige.

Među 10 na listi nalazi se čak sedam iz Superlige Srbije, od toga jedan iz IMT-a, dvojica iz Crvene zvezde kao i četvrotica iz Partizana. Preostala tri igrača dolaze iz Dinama.

Prvi je Vasilije Kostov sa procenjenom vrednošću od 23.320.000 evra. Iza je Dion Drena Beljo, napadač Dinama koji vredi 16.100.000, dok je jedini preko cifre od 10 miliona još i Serhi Domingez, takođe iz redova "modrih".

Iza su Daglas Ovusu, Nikola Simić, Andrej Kostić, Ognjen Ugrešić, ali i Vasilije Novičić, mladi vezista "traktorista". Preostale dve pozicije zauzeli su Vanja Dragojević i Mateo Perez Vinlof.