Drugi teniser sveta zbog povrede neće moći da nastupi na drugom gren slemu sezone, Rolan Garosu pa tako neće biti u prilici da brani titulu koju je osvojio prošle sezone, kada je u finalu bio bolji od Janika Sinera.

Kako se piše pred Alkarazom su dva meseca pauze, Španac je zbog povrede tetive propustio masterse u Madridu i Rimu, dok se pre toga povukao sa turnira u Barseloni.

-Cilj je da bude spreman za Kvins i da igra na Vimbldonu. Povreda je upala tetive, na sreću nema rupture. Karlos je u dobrom raspoloženju, uveren je da će se vratiti još jači. Radiće na svemu što može, ali neće koristiti zglob za vreme rehabilitacije - objavljena je situacija sa njegovom povredom na društvenim mrežama.

Alkaraz je prošle sezone na Vimbldonu poražen u finalu od Janika Sinera.

Sa skoro identičnom povredom suočavao se i Rafael Nadal, dok su muke mučili sa ovom povredom tokom cele karijere i Huan Martin Del Potra i Dominik Tim.