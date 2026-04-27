I pre utakmica je bilo jasno da u ovom trenutku Partizan nema način da parira Crvenoj zvezdi... Još jednom je tim iz Humske pregažen na "Marakani", a posle 3:0 jasno je da više niko iz ovog kluba ne sme da okreće glavu od svoje odgovornosti.

Trener Srđan Blagojević dobio je više nego nezahvalan posao... Još jednom je uzeo užareni "krompir" u ruke i pošteno se opekao. Ipak, kad se podvuče crta, najmanje je kriv za ovo što se desilo Partizanu.

Trener na derbiju nije imao rezervna krila, nije imao svežeg igrača da ga ubaci na toj poziciji, pa je morao napadača Andreja Kostića da stavi na levo krilo!? Da ne pričamo o činjenici da Partizan nema ni levog beka. Pokušao je da izvuče maksimum, ali u tome nije uspeo, ali kako je i mogao...

Bolna je činjenica za navijače Partizana da Zvezdini rezervisti imaju više kvaliteta od igrača crno-belih (čitaj pod Duarte i Enem).

-Imali smo plan igre koji je bio dobar, ali nas je presekao primljen gol posle prekida. Imala je Zvezda, ali smo i mi imali prilike. Ja ću se uhvatiti za te pozitivne stvari, jer smo na momente bili dobri u prvoj trećini. Falilo nam je kvalitetnijih rešenja kada smo ulazili iz prve u drugu trećinu i dolazili do završne. Imali smo šansu Kostića za 1:1, a kada igrate protiv Zvezde to što stvorite morate da iskoristite. Nismo uspeli, a posle smo na 1:0 imali i šansu Ugrešića. Nismo uspeli. Tih 20 minuta drugog poluvremena nije bilo loše, ali ulaskom igrača Zvezde sa klupe su pojačali ritam, a mi smo tada ušli u pad sa energijom, jer smo imali i dosta povređenih igrača. Odlučilo je to što nismo bili u stanju da kvalitetno izvršavamo zadatke, konstantno i na visokom nivou. Dešavalo se da smo kasnili u nekim situacijama i davali loptu u noge, a plod svega toga je bilo da nas je Zvezda kaznila i rešila utakmicu. Naravno da smo svi razočarani i tužni rezultatom, bez obzira što je Zvezda bolja. Moramo da se fokusiramo na četiri utakmice pred nama i da dobre stvari povećamo, da poboljšamo konstantnost u vršenju akcija i da ih brže sprovodimo. Zvezda je nivo iznad nas i moramo dosta da radimo da bismo to neutralisali - rekao je Blagojević na konferenciji za medije.

Stefan Mitrović i Polter su jedini pokazali neku živost i borbu, a to je posebno zanimljivo ako se zna da su najstariji u timu. Sve što se dešava u, i oko Humske ovih meseci razorilo tim i ovako tankog kvaliteta.Stojaković i Čakar su samo unazadili ekipu, doveli je do toga da više nema veru u sebe i da ne može ni da pokaže zube.

Priča se o igri Demba Seka, ali posle povrede Trifunovića, Blagojević jednostavno nije imao nikakav izbor.

Na kraju, koliko god to čudno zvčalo, i to posle debakla u derbiju, Blagojević nema veliku odgovornost u svemu ovome... Dobio je jak šamar od Zvezde, ali je podmetnuo svoj obraz umesto onih koji su ga doveli u ovu situaciju.

Partizan nešto mora da menja što pre, na ivici je ponora, ako već nije ni pao...