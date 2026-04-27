Crvena zvezda je pobedila Partizan sa 3:0, a pred ovaj meč dogodio se jedan zanimljiv detalj koji je mnogima promakao.

Kapiten Partizana Vanja Dragojević nije želeo da pružu ruku kolegi iz Crvene zvezde.Kkamera je uhvatila momenat kada je Dragojević pozdravio sudije Miloša Milanovića i njegove pomoćnike, Svetozara Živina i Milana Pašajlića, da bi potom okrenuo glavu i otišao ka svojim saigračima.

Katai je, s druge strane, u jednom trenutku podigao ruku i čekao da se Dragojević okrene, ali kada je video da od toga neće biti ništa – istu je nakratko spustio i potom pružio sudijama.

Dragojević nije smeo ovako da postupi...

Crvena zvezda je na kraju bila više nego ubedljiva, a u meču sa ekipom iz Humske, overila je novu titilu prvaka.