Saša Obradović je iznenađujuće pred meč sa Barselonom ostao bez pomoćnog trenera pošto je smenjen Milan Minić.

Brzo su na Malom Kalemegdanu popunili upražnjeno mesto.

Novi pomoćnik Saši Obradoviću će biti Marko Boltić, trener koji poslednjih godina vodi BKK Radnički, sa kojim je i ušao u KLS.

Marko Boltić je karijeru završio 2021. godine u OKK Beogradu, posle čega je započeo trenersku karijeru na Crvenom Krstu. U međuvremenu je bio i pomoćnik Vuleta Avdalovića u juniorskoj reprezentaciji Srbije.