Bilo je šanse da obuče dres Srbije, ali...

Njegov otac Zufer Avdija je u intervjuu za izraelski "Sport 5" koji je dao povodom Denijevog izbora na Ol-staru upitan i da li je Srbija imala čemu da se nada i otkrio je da bi danas nosio dres "orlova" - samo da se on pitao. Međutim, sin je imao druge želje i planove i to je poštovao.

-Ja sam želeo da to bude Srbija, jer sam mislio da će reprezentacija Srbije igrati na svetskim prvenstvima, Olimpijskim igrama, na značajnijim takmičenjima i želeo sam da on to doživi -rekao je Zufer Avdija koji je poreklom sa Kosova i Metohije.

Nastavio je u istom ritmu.

-Razgovarao sam onda sa Pinijem Geršonom (slavni izraelski trener, prim. aut.), koji je pokušavao da me ubedi da mi sin igra za Izrael, i rekao sam da je na kraju ono što Dani odluči za mene prihvatljivo. Dani nije imao dilemu - želeo je da igra isključivo za reprezentaciju Izraela.

-Deni u avgustu treba da bude regrutovan u izraelsku vojsku. To je bio problem jer on ima i srpsko državljanstvo. Da je odlučio da igra za našu reprezentaciju, a pričao sam o tome sa Saletom Đorđevićem i ljudima iz saveza, ovde bi imao problem sa vojskom koja traje tri godine jer ne bi dobio status vrhunskog sportiste - rekao je Zufer Avdija 2019. godine za "Sport klub".

Šteta, bio bi veliko pojačanje za Srbiju i igrač koji garantuje rezultat...