Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 3:0 i tako okonačili borbu za trofej Superlige Srbije. Međutim, do kraja šampionata sledi rovovska bitka za drugu poziciju.

Vicešampionska pozicija sa sobom nosi i mesto u kvalifikacijama za Ligu Evrope, pa je jasno da i Vojvodina i Partizan imaju razloga da se bore za nju.

Trenutno, četiri runde pre kraja, crno-beli imaju bod viška, a priliku da ih preteknu Novosađani su propustili na svom stadionu u remiju protiv Železničara (0:0).

Partizan ima i lakši raspored do kraja Superlige, a pored toga neće izlaziti iz Beograda. Takođe, tri meča će igrati kao domaći i to protiv Novog Pazara, OFK Beograda i Radnika. Jedino gostovanje imaju na Banovom Brdu.

Vojvodinu čekaju dva gostovanja, jedno u Surdulici i drugo na Karaburmi, dok će ugostiti Čukarički i Novi Pazar.

Pre toga Vojvodina igra u sredu protiv Grafičara meč polufinala Kupa Srbije na "Marakani".