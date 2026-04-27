Mnogi navijači Crvene zvezde zaboravili su koji su sve stranci prošli kroz njihov voljeni klub. Kao što je i običaj, uglavnom se napadači, oni od kojih se očekuje da postižu najveći broj golova, najlakše upamte. Međutim, jedan od centarfora koje "delije" nisu ni dočekale da vide u crveno-belom dresu jeste Nigerijac Gbolahan Salami (35).

Tadašnji reprezentativac svoje zemlje došao je na Marakanu u januaru 2015. godine kada je imao 23 godine i to kao ogromno pojačanje. Zvezdu je tada sa klupe predvodio Nenad Lalatović. Delovalo je da su crveno-beli pogodili i doveli napadača koji obećava veliki broj golova, mladog i željnog dokazivanja. Međutim, brzo su shvatili da su napravili ogromnu grešku...

Salami, momak čije prezime se teško zaboravlja, stigao je među crveno-bele iz ekipe Šuting stars iz Nigerije na pozajmicu sa pravom otkupa na kraju sezonu, ukoliko zadovolji epitete Beograđana. Na promociji je rekao da će biti "Zvezdin Baloteli", ali od svega toga nije bilo ništa. Salami je već nakon desetak dana u Beogradu odlučio da se vrati u Nigeriju.

- Pridružio sam se Crvenoj zvezdi nedavno, ali se čekanje sertifikata odužilo. Moj menadžer je primetio da klub ima velikih finansijskih problema, posebno prema drugim igračima. Uzalud sam pokušavao da rešim problem i zato sam shvatio da je za mene najbolje da se vratim u Nigeriju. Nije bilo potrebe da ostajem. Potrebne su mi utakmice i zato sam se vratio u svoj klub - poručio je Salami nakon odlaska iz Beograda.

Problem sa kilažom

Salami je imao velikih problema kada je stigao u Beograd 2015. godine zbog kojih je trpela i Zvezda. Naime, fudbalskim kuloarima kružile su priče da je u redove šampiona Srbije stigao potpuno nespreman, sa velikim procentom masti u krvi (16 odsto) i da su mu zbog toga značajno smanjena primanja.

Jasno je da su i crveno-beli odlično prošli što su uspeli brzo da ga se reše jer je pitanje kada bi Salami uopšte i debitovao za crveno-bele. Sigurno da bi ga čekao dug period adaptacije, ali i dijete.

Tukao se sa sudijom u Finskoj

Nigerijac je nastavio da pravi probleme i kada je napustio Srbiju. Poslednji u nizu desio se u Finskoj, godinu dana kasnije kada je igrao za tamošnji Kups.

Na jednom meču Salami se sukobio sa sudijom zbog čega je dobio crveni karton, pa se kasnije pravdao kako to nije bio on, već njegov saigrač.

Gde je sada Salami?

Iako je mislio da će napraviti veliku karijeru, Salami je najveći uspeh doživeo 2016. godine kada je u dresu Kupsa iz Finske postigao 15 golova na 34 utakmice, ali je nakon toga usledio pad iz kog se nije povratio. Potpisao je za ekipu iz Iraka Al Nasirijah i to je bilo to.

Odigrao je u karijeri 13 utakmica za "super orlove" i postigao tri gola, ali je sada daleko od nekadašnje forme.