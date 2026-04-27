Kada je 2011. godine stigao u Crvenu zvezdu, Vinisijus Pašeko je predstavljen kao fudbaler koji će svojim kvalitetom skoro sam vratiti titulu na Marakanu posle nekoliko sušnih godina.

Odigrao je jednocifren broj utakmica za crveno-bele, osvojio je Kup, ali... Doživeo je ozbiljnu povredu, lom noge na startu priprema u Austriji.

I to na prvoj utakmici u crveno-belom dresu, kada je na pripremama protiv trećeligaša doživeo tu horor povredu u 40. minutu. Usledila je hitna operacija u Beču, a nakon toga i dugi oporavak.

Vratio se Pašeko u Flamengo, odakle je i došao na pozajmicu, da bi u međuvremenu promenio devet klubova pre nego što je otišao u penziju 2020. godine.

Mnogi kažu da je ovaj igrač najveći maler koji je obukao dres Crvene zvezde... Stariji navijači se pitaju, šta bi bilo kad bi bilo, jer nije bila tajna da ovaj igrač ima kvalitet.