O ovom transferu se već neko vreme priča, ali...

Hoće li Markinjos doći u Crvenu zvezdu na leto?

Nije tajna da Dejan Stanković želi da dovede fudbalera Spartaka, ali velika cena koju su postavili Moskovljani koči čitav posao.

Ipak, čini se da ni Brazilac ne planira da napusti Moskvu. Prvi put je progovorio o interesovanju Zvezde, ali i drugih klubova.

“Osećam se odlično u Spartaku. Imamo sjajan tim, i uslovi su fantastični. Moja porodica takođe uživa ovde. Tako da, sve je sjajno”, rekao je Markinjos za “Pro sport info”.

Ofanzivac je u tekućoj sezoni odigrao 31 utakmicu, upisao osam golova i šest asistencija. Pisalo se da Spartak traži čak 10 miliona evra…