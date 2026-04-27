Englezi su poslali svoje snimatelje da pogledaju još jednom Vasilija Kostova, kao i PSŽ. Francuski skaut je spremio pozitivan izveštaj za tinejdžera, koji u maju puni 18 godina saznaje "Maxbet sport".

Većina je upoznala u pravom svetlu Adema Avdića. Njihova procena je da oba bisera crveno-belih imaju visoke standarde i potencijal, pa da u bliskoj budućnosti mogu da budu pojačanja.

Posebno je za defanzivca zagrejan Klub Briž. Prva ponuda je odbijena, ali kako se navodi, spremni su uskoro da se ponovo obrate crveno-belima.

Trka je otvorena i vrlo lako tandem do kraja leta može da napusti Crvenu zvezdu. Dve ekipe iz Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata su ispratile Miloša Veljkovića.