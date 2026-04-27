Desilo se ono što nikada niko nije mogao ni da sanja... Srbin se umešao i rivalstvo Nadala i Federera i sve ih je pretekao. Čini se da taj epilog niko sem samog Đokovića nikada nije mogao ni da predvidi.

Rafa je bio apsolutni "kralj šljake", dobija je sve redom, ali... Znao je da mu Srbin predstavlja problem.

-Da li ti je drago što je tu Novak Đoković? - pitali su tada Nadala.

Odgovor je sve ostavio bez teksta.

-Volim izazove, ali nisam glup - rekao je Španac u šaljivom tonu, ali i tog dana je znao šta mu sledi.

Treba istači da je i trener i Rafi stric, Toni Nadala znao da će Novak biti problem.

-Video sam 2005. godine 18-godišnjeg Novaka Đokovića kako igra protiv Huana Monaka. Vratio sam se u svlačionicu kod Rafaela i rekao "Imamo problem". Odmah sam shvatio da je Novak veoma dobar igrač - opisao je Toni Nadal njegove prve impresije o Đokoviću.

Novinari su ga pitali i o Đokoviću kao "negativcu" unutar velike trojke.

- Prva dvojica koja su počela da stvaraju veliko rivalstvo bili su Federer i Rafa. Svako je igrao na drugačiji način. Onda je došao Đoković i ponekad su ga njegov ego i njegov način rada izdali. Imam veoma dobar odnos sa njim, on je normalan momak, ali neke stvari koje radi na terenu ne podudaraju se sa titulom prvog tenisera sveta što on jeste.

Rafa je tokom karijere imao i mnogo problema sa povredama, ali je jasno ko ga je sprečio da uradi mnogo više... Svega toga bio je i sam svestan.