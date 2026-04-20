Izraelski košarkaš Deni Avdija ispisao je istoriju NBA lige.

Iako je njegov Portland izgubio od San Antonio Sparsa (111:98), Avdija je pružio partiju koja ga je stavila rame uz rame sa Lebronom Džejmsom.

Avdija je meč završio sa neverovatnih 30 poena, 10 skokova i pet asistencija, čime je postao tek drugi igrač u kompletnoj istoriji NBA lige koji je na svom plej-of debiju ostvario učinak od 30 ili više poena, bar 10 skokova i pet asistencija. Pre njega je to pošlo za rukom samo Lebronu pre tačno 20 godina.

To nije sve. Momak čiji je otac legendarni igrač Crvene zvezde Zufer Avdija, postao je i prvi igrač u bogatoj istoriji Portland Trejlblejzersa koji je zabeležio ovakav statistički list na jednoj plej-of utakmici.

Ipak, to nije bilo dovoljno Portlandu za pobedu, a naredni meč sa Sparsima je na programu u noći između utorka i srede.