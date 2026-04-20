Fudbalski savez Rumunije saopštio je danas da je imenovao Georgija Hadžija za novog selektora muške seniorske reprezentacije.

Kako se navodi, Izvršni komitet FS Rumunije potvrdio je predlog Tehničke komisije, a Hadži se vraća nakon što je 2001. vodio reprezentaciju na četiri utakmice.

Hadži (61) je potpisao ugovor za dva naredna ciklusa kvalifikacija, a na klupi Rumunije naslediće Mirčeu Lučeskua, koji je nedavno preminuo.

- Čast je i velika je odgovornost još jednom predstavljati Rumuniju, kao što sam uradio kao fudbaler. Nadam se da ću to učiniti i kao selektor, da budem uspešan. Zato sam došao u reprezentaciju, uveren sam da možemo da postignemo lepe stvari i budemo još bolji - rekao je Hadži.

On je tokom fudbalske karijere odigrao 125 utakmica za reprezentaciju Rumunije i postigao 35 golova, a bio je član selekcije koja je igrala u četvrtfinalu Svetskog prvenstva 1994. i Evropskog prvenstva 2000. godine.

Rumunija se nije kvalifikovala za ovogodišnje Svetsko prvensvo u SAD, Meksiku i Kanadi.