Na kraju četvrtog duela gledali smo žustro koškanje, a sada se Jokić naljutio na Džejdena Mekdenijelsa nakon što je krenuo da izblokira, i to uspeo da uradi Srbinu, iako se sudija već oglasio i svirao faul u napadu, posle kretanja igrača koji je postavio blok.

Mekdenijels, koji je pre nekoliko dana prozivao Jokića i Denver zbog loše odbrane, bespotrebno se ružno ponašao.

Krenuo je ka njemu kako bi "porazgovarao", ali su se Majk Konli i sudija isprečili i tako zaustavili besnog Srbina.