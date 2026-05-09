Elitno takmičenje, Liga šampiona, igraće se i naredne godine.

Porazom IMT-a od Novog Pazara, omladinci Crvene zvezde su postali prvaci Srbije pa će tako predstavljati našu državu u najelitnijem fudbalskom takmičenju.

Svi se nadaju da bi i seniori mogli stopama juniora i da će na leto u kvalifikacijama uspeti da izbore Ligu šampiona.

Crvena zvezda uoči poslednja dva kola ima osam bodova više u odnosu na IMT, dok tim sa Novog Beograda do kraja sezone očekuje borba za drugo mesto sa Spartakom iz Subotice.

Crveno-beli su bili izuzetno dominantni tokom jesenjeg dela šampionata, ali je odlukom sportskog sektora ekipa dodatno podmlađena tokom zime.

Milijaš je na raspolaganju imao najtalentovanije igrače iz kadetskog uzrasta, a iako je bilo rezultatskih trzavica ogromna zaliha iz prvog dela sezone pogurala je Zvezdu ka osvajanju još jedne titule.