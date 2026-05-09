Važna vest dolazi iz Humske za sve navijače Partizana.

Naime, golman Marko Milošević, potpisaće novi ugovor sa timom iz Humske.

Svojim odbranama i zalaganjem osvojio je srca navijača za kratak period.

Prema informacijama koje ima poznata stranica kluba "pbg.njuz", pregovori između kluba iz Humske i iskusnog golmana su u završnoj fazi, pa se samo čeka i zvaničan produžetak saradnje.

-Milošević je uspeo da ubedi upravu i trenera da je pravo rešenje za stabilnost golmanske linije, te će klub na ovaj način rešiti važno pitanje pre početka letnje rekonstrukcije ekipe - piše u objavi.

Marko Milošević je ove sezone za Partizan odigrao 37 utakmica u svim takmičenjima, primio je 46 golova, a 12 puta je sačuvao sopstvenu mrežu. Pored crno-belih, nastupao je za brojne klubove kao što su: Zemun, Grafičar, Radnički Nova Pazova, Smederevo, Sinđelić, Voždovac, Napredak, Kaspij, Astana, Debrecen, Borac Banja Luka i Radnički Kragujevac.