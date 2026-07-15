Belgijski fudbaler Leandro Trosar novi je član Bešiktaša, saopštio je danas turski klub.

-Postignut je dogovor sa Trosarom i njegovim klubom u vezi sa transferom. Ukupna cena transfera za Arsenal je 18 miliona evra, koja će biti isplaćena u šest jednakih rata tokom tri godine. Sa igračem je postignut dogovor na tri godine plus opcija na godinu dana. Prema dogovoru, igraču će biti isplaćena garantovana naknada od 6.500.000 evra za svaku sezonu - stoji u objavi Bešiktaša.

Trosar (32) je pre Arsenala u Engleskoj igrao za Brajton, a u domovini za Leven, Lomel, Vesterlo i Genk. Od 2020. godine je standardni reprezentativac Belgije za koju je odigrao 57 utakmica i dao 14 golova.