Tim koji sa klupe predvodi naš nekadašnji reprezetntivac i selektor Slobodan Kovač je po setovima bila bolja 25:23, 25:19 i 25:18.

Nakon 80 minuta igre Srbija je ubeležila treći poraz u nizu u ovom takmičenju, peti ukupno u devet utakmica, te je tako umanjila svoje šanse za plasman na završni turnir.

Turci su tok meča preusmerili u svoju korist u finišu prvog seta, čiji su neizvesnu završnicu uspeli da reše povoljno po sebe.

U egalu je Srbija stigla do blage prednosti (20:19) koju rival preokreće i stiže do prednosti u setovima, a odatle gradi dalje i "overu" pobede u nešto laganijem ritmu.

Naš tim nije bio konkkurentan u drugom setu, da bi u trećem čak i vodili 8:7 kada kreće serija rivala od čak 7:2.

Najefikasniji je bio Adis Lagumdžija sa 18 poena, dok je njegov brat Mirza dodao 13. Kod Srbije se istakao Aleksandar Nedeljković sa 11 poena.

Naš tim naredni meč igra protiv Ukrajine u četvrtak od 20 časova.