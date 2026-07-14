Tužnu vest saopštio je Savez biatlonaca Rusije, koji je istakao da će Galina ostati upamćena kao jedna od najvećih sportistkinja u istoriji ruskog biatlona

Kukljeva je rođena 21. novembra 1972. godine u Išimbaju, a najveći uspeh karijere ostvarila je na Zimskim olimpijskim igrama u Naganu 1998. godine, gde je osvojila zlatnu medalju u sprintu na 7,5 kilometara. Do najsjajnijeg odličja stigla je posle dramatične završnice i pobedila najbližu rivalku za svega 0,7 sekundi.

Na istim Igrama osvojila je i srebro u štafeti, dok je četiri godine kasnije u Solt Lejk Sitiju stigla do bronzane medalje u štafetnoj trci.