Sjajni odbojkaši Srbije nastavljaju da ređaju pobede u Ligi nacija!

Naši momci večeras su došli do četvrtog trijumfa, pošto su savladali vrlo žilavu Kubu u četiri seta - 3:1 (25:19, 13:25, 25:23, 25:22).

Gledali smo veoma zanimljiv meč u Francuskoj večeras. Kuba koja za sada nije imala nijednu pobedu i skor 0-6 se predstavila u neverovatnom svetlu i baš je stavila naše odbojkaše na muke u nekoliko navrata. Delovalo je da rivali čak na momente i diktiraju ritam utakmice.

Međutim, prvi set je nakon lošijeg otvaranja Srbije, gde je Kuba brzo povela ubedljivo, ipak pripao našim momcima. Okrenuli su rezultat, a onda je usledio veliki preokret i serija pred sam kraj ovog dela igre, pa rezultat i sam govori da je posao dosta lako obavljen.

U drugom setu, pak, gledali smo prilično katastrofalnu igru odbojkaša naše zemlje. Kuba je vodila i sa 12 poena prednosti pred sam kraj, a tu zalihu je i zadržala i izjednačila na ovom meču.

Međutim, iako je Kuba sjajno krenula i u trećem setu, usledio je povratak naših momaka. Uspeli su da neutrališu početni minus i da potom stignu do ključne prednosti baš onda kada se lomilo. Tada su napravili dva poena viška i izbegli igranje na razliku.

Baš sličan bio je i četvrti set. Kuba je imala i četiri poena viška, ali su naši momci polako skidali jedan po jedan poen i na kraju došli do izjednačenja. I ne samo to, tada su već bili u jakom naletu, pa su serijom poveli i sa 23:20 i prišli nadomak pobede.

Imali su i tri set i meč lopte, a iskoristili su onu drugu, pa su tako obezbedili četvrtu pobedu. Do kraja ovog vikenda igraće još sa Francuskom sutra i sa selekcijom SAD u nedelju.