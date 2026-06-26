Utakmica između Irana i Egipta na Svetskom prvenstvu izazvala je veliku pažnju i pre prvog sudijskog zvižduka, ali ne zbog dešavanja na terenu.

Duel koji će biti odigran u Sijetlu poklopio se sa tradicionalnim “Pride” vikendom u tom gradu, zbog čega su lokalni organizatori najavili prateće događaje posvećene LGBTQ+ zajednici. To je izazvalo negodovanje fudbalskih saveza Irana i Egipta, koji su od FIFA zatražili da ukloni sve aktivnosti i simbole povezane sa tom manifestacijom.

Svetska fudbalska federacija ipak nije prihvatila njihov zahtev. FIFA je saopštila da će navijačima biti dozvoljeno unošenje zastava duginih boja i drugih simbola, u skladu sa pravilima ponašanja na stadionima i politikom poštovanja ljudskih prava. Istovremeno je naglašeno da organizacija “Pride” događaja nije u nadležnosti FIFA, već lokalnog organizacionog odbora u Sijetlu.

Selektor Irana Amir Ghalenoei odbio je da govori o ovoj temi na konferenciji za medije, poručivši da želi da se fokus zadrži isključivo na fudbalu i predstojećem meču. Sličan stav zauzeo je i selektor Egipta Hosam Hasan, koji je istakao da je njegova ekipa u Sijetl stigla sa jedinim ciljem – da ostvari dobar rezultat na terenu.