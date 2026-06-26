Dani Sebaljos nije više fudbaler Reala, saopštio je večeras madridski klub.

U saopštenju se navodi da su se Real i Sebaljos dogovorili o sporazumnom raskidu ugovora.

Sebaljos (29) je bio član Reala od 2017. godine, a imao je ugovor sa madridskim klubom do 30. juna 2027.

On je za Real u svim takmičenjima ukupno odigrao 215 utakmica i postigao je sedam golova, a sa madridskim klubom osvojio je 16 trofeja. Pored Reala igrao je za Betis i Arsenal.

"Real zahvaljuje Sebaljosu na posvećenosti i zalaganju tokom perioda dok je nosio naš dres, a njemu i njegovoj porodici želimo mnogo sreće u novom poglavlju njihovih života. Real jeste i uvek će biti njegov dom", navodi se u saopštenju Reala.

Sebaljos je za reprezentaciju Španije nastupio na 13 mečeva.

"Posle devet godina, došlo je vreme da zatvorim jedno od najvažnijih poglavlja u životu. Nije to bila laka odluka. Ni sezona koja je prošla nije bila laka. Možda je zbog toga došlo vreme da završim ovo poglavlje i prihvatim novi izazov sa istim entuzijazmom koji sam imao kada sam prvi put stigao", naveo je Sebaljos na društvenim mrežama.

On se potom zahvalio predsedniku, trenerima, saigračima, osoblju, kao i navijačima Reala.

"Želim da zahvalim Realu što mi je dao priliku da nosim najveći grb na svetu i da učim od najboljih tokom tolikih godina. Ponosan sam što sam nosio ovaj dres, što sam napredovao kao fudbaler i kao osoba, i što sam bio deo istorije pune uspeha koju ću zauvek da pamtim. Odlazim mirne glave znajući da sam dao sve od sebe za ovaj grb, da sam branio ove boje ponosno i svim srcem i sa uspomenama koje će da me prate do kraja života", rekao je Sebaljos.