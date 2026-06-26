Prema pisanju Marka Stejna, Klipersi i Bogdan Bogdanović dogovorili su da pomere rok za donošenje odluke o njegovoj opciji do 29. juna, iako je prvobitno po stavci u ugovoru bilo da imaju mogućnost da reše status Srbina do 26. u mesecu.

Sada su produžili period u kojem mogu da trejduju Bogdana. Ukoliko ne uspeju u tome do pomenutog roka, a istovremeno ne aktiviraju timsku opciju za nastavak saradnje, Bogdan će automatski biti slobodan u izboru sredine.

Tada bi Denver mogao da stupi na scenu i započne operaciju zvanu srpski tandem, koji bi mogao da ima šampionski začin.