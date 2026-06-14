Izabranici Zlatka Dalića će se sastati sa Engleskom, a jedna tema je izazvala dosta komentara u komšiluku.

Naime, himna Hrvatske neće biti izvedena uživo, kao ni himna Engleske.

Razlog je isključivo protokolarne prirode. Organizatori su predvideli izvođenje himni uživo samo na tri utakmice kojima je otvoreno Svetsko prvenstvo - Meksiko protiv Južne Afrike, Kanada protiv Bosne i Hercegovine i Sjedinjene Američke Države protiv Paragvaja. Sve ostale reprezentacije tokom turnira himne će slušati preko stadionskog razglasa.

Iako je ova odluka doneta ranije, poslednjih dana je privukla veliku pažnju u Hrvatskoj.

Pored Engleske, "vatreni" će u grupi L igrati sa Senegalom i Panamom.