Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) potvrdila je da somalijski arbitar Omar Abdulkadir Artan neće suditi na Svetskom prvenstvu, pošto mu je zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države, preneo je danas Si-En-En (CNN).

Artan se našao među 52 arbitra koje je FIFA delegirala za suđenje na SP.

Portparol američke Carinske i granične zaštite (CBP) izjavio je da je sudija iz Somalije podvrgnut dodatnoj inspekciji po dolasku u Majami nakon leta iz Istanbula.

- Tokom obrade, putnik je podvrgnut dodatnoj inspekciji, rutinskom delu procesa inspekcije CBP-a kada bi službenici trebalo da provere informacije ili utvrde prihvatljivost. Nakon inspekcije, sudija angažovan za SP proglašen je neprihvatljivim zbog sigurnosnih provera i nije mu dozvoljen ulazak - izjavio je portparol CBP za Si-En-En.

Artan je prošle godine bio najbolji sudija u izboru Afričke fudbalske konfederacije.

- FIFA nije uključena u imigracione procese zemlje domaćina, uključujući odlučivanje o vizama. Američke vlasti su nas obavestile da se status Artana neće promeniti. Vlada domaćina SP određuje ko dobija vizu i ko je primljen u njihovu zemlju - rekao je portparol FIFA.

Američki mediji podsećaju da se Somalija nalazi među državama obuhvaćenim restrikcijama putovanja koje je uvela administracija predsednika SAD Donalda Trampa.

Artan je trebalo da bude prvi arbitar iz Somalije koji je sudio na SP.

Viši savetnik Ministarstva omladine i sporta Somalije Cise Aden Abšir ocenio je da je reč o ozbiljnom udaru na sport i principe fer-pleja.

- Artan je među najuglednijim afričkim sudijama i zaslužuje podršku kompletne fudbalske zajednice - rekao je Abšir i dodao da je Artan imao važeću američku vizu.

SP će biti održano od 11. juna do 19. jula u SAD, Meksiku i Kanadi.