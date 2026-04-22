Iranska fudbalska reprezentacija spremna je da učestvuje na predstojećem Svetskom prvenstvu u fudbalu, koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, izjavio je danas portparol iranske vlade Fatemeh Mohadžerani.



On je rekao da je iransko Minsitarstvo sporta i omladine pripremilo sve potrebne aranžmane za učešće ekipe na prvenstvu, prenosi Al Džazira.



Prethodno je ministar sporta i omladine Irana Ahmad Donjamali rekao da učešće reprezentacije zavisi od bezbednosti igrača.



Iranska fudbalska reprezentacija uspešno se kvalifikovala za završni turnir koji se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, ali je odlazak tima na to takmičenje neizvestan zbog rata SAD i Izraela protiv Irana, koji je počeo 28. februara.



Iranska ekipa svoje mečeve na Svetskom prvenstvu treba da odigra u SAD.