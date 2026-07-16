Bastijan Švajnštajger se našao u centru pažnje zbog objave koja je ekspresno postala viralna.

Slavni nemački fudbaler je objavio snimak na kom se vidi kako peva i slavi zajedno sa navijačima Argentine posle pobede "gaučosa" nad Engleskom.

Švajnštajger je potom napisao:

- Pobediš Argentinu tri puta na Svetskim prvenstvima. Danas: Slaviš zajedno sa Argentincima njihov plasman u finale.

Ono što je zanimljivo jeste da je Švajnštajger bio deo tima Nemačke koji je u finalu Svetskog prvenstva 2014. godine pobedio Argentinu sa 1:0. Upravo zato mnoge je iznenadilo što se bivši vezista sjajno zabavljao u društvu argentinskih pristalica.

Video je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i komentara, a navijači širom sveta nisu krili oduševljenje prizorom koji pokazuje da fudbalska rivalstva ostaju na terenu, dok van njega vlada međusobno poštovanje i dobra atmosfera.