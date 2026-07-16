Fudbaleri Argentine su velikim preokretom u finišu meča večeras pobedili Englesku rezultatom 2:1 i plasirali se u sedmo ukupno, a drugo uzastopno finale Svetskog prvenstva, u kom će nedelju igrati protiv Španije.

Engleska je tako ponovo ostala bez šanse da se bori za zlato, a selektor "Gordog albiona" Tomas Tuhel bio je razočaran, ali smatra da ništa nije pogrešio po pitanju taktike i poteza tokom utakmice.

- Nemam apsolutno nikakvog kajanja. Odigrali smo jedan od naših najboljih mečeva, možda čak i najbolji - kaže Tuhel i nastavlja:

- Imali smo snažnu grupu i suočili smo se sa jakim protivnicima. Mnogo smo putovali, igrali na velikoj nadmorskoj visini, igrali sa desetoricom, igrali po vrućini. Prevazišli smo svaku prepreku i danas smo opet bili veoma blizu.

Smatra da je taktika, ali i izmene... sve bilo na mesto.

Nije to bio problem strukture. Utakmica se jednostavno potpuno promenila. Razumem diskusiju, postoji milion trenera koji misle da znaju bolje. Mogu da idem da raspravljam sa tim milionom trenera, ali ja sam taj koji mora da donosi odluke.