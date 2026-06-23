Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel priznao je da nije ljubitelj kontroverznih pauza za hidrataciju tokom utakmica na Svetskom prvenstvu, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) uvela je obavezne pauze za hidrataciju tokom utakmica na SP, koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku, uz obrazloženje da je cilj zaštita zdravlja igrača u uslovima visokih temperatura.

"Mislim da to prekida i menja identitet fudbalske utakmice mnogo više nego što sam mislio. I ranije sam doživljavao pauze za osveženje kada je bilo jako, jako vruće i kada je to bilo potrebno, ali su one bile kraće", rekao je Tuhel uoči utakmice protiv Gane u drugom kolu grupe L na SP.

Uoči meča između Engleske i Gane, koja će biti odigrana u Foksborou, prognozira se kiša i niska temperatura.

"Pauze su bile kraće i primenjivale su se na samo nekoliko utakmica. Zarad fer-pleja, ovde se to sada radi na svakom meču za svaki tim. To praktično deli utakmicu na četiri četvrtine i menja karakteristike utakmice više nego što sam mislio", dodao je Tuhel.

Navijači Engleske su zviždali tokom pauze za hidrataciju na utakmici protiv Hrvatske u Dalasu, koja je odigrana pod krovom u klimatizovanoj areni.

"Naravno, kao treneru mi se to sviđa, jer je dobro imati uticaj i okupiti ekipu. Međutim, mislim da mi se fudbal više sviđa kada se igra u jednom poluvremenu, jer se tako gradi zamajac. To je deo igre.

eško je izgraditi zamajac i teško ga je održati kada postoje pauze. Kada nemate pauzu, onda je to samo borba na terenu između igrača. Ona se odvija u dužem vremenskom periodu. To jednostavno doprinosi karakteru ove prelepe igre", istakao je selektor Engleske.

Utakmica između Engleske i Gane biće odigrana večeras od 22 časa u Foksborou.