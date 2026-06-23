Muška seniorska reprezentacija Srbije okupila se u ponedeljak na početku priprema za junsko-julski kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo.

Srbiju očekuju dva meča za kraj prve faze kvalifikacija – 2. jula protiv Švajcarske u gostima i 6. jula protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu. Novi kapiten naše selekcije biće Nikola Jokić.

-Kako se završilo prošlo takmičenje... Osećao sam neku grižu savesti, da mogu da odem kući i da pogledam sve u oči - rekao je Jokić.

Nastavio je u istom ritmu.

-Dobio sam tu privilegiju da budem kapiten... Ne znam da li sam zaslužio, kakav imena su nosila traku pre mene. Trener mi je to poklonio. Pokušaću da to nosim kako dolikuje - objasnio je Jokić.

Nada se da će navijači napuniti tribine na meču pred domaćom publikom protiv Bosne i Hercegovine.

- Nadamo se da će ta utakmica koju imamo kod kuće biti pred punim tribinama. Voleli bismo da igramo pred našim ljudima. To je možda neka molba – da budu pune tribine.