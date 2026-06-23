Muška seniorska reprezentacija Srbije okupila se u ponedeljak na početku priprema za junsko-julski kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo. Tu je i Nikola Jokić, a selektor Alimpijević je zadovoljan.

-Došlo je jednostavno do toga. Od prvog dana komunikacija sa njim je išla u tom pravcu. Nije pravio nikakve probleme, niti je to bilo upitno. Jednostavna jedna priča. Mogu da vam kažem da je on čovek koji je ispunjen reprezentacijom, reprezentacija ga čini srećnim, uživa u tome - to su i on i drugi treneri potvrdili. Imamo prilike sada da vidimo kako se ponaša, da je to na najvišem profesionalnom nivou. Nema sumnje da je to čovek koji treba da bude kapiten Srbije - rekao je Alimpijević.

Na spisku selektora Dušana Alimpijevića se nalaze: Vasilije Micić (Hapoel), Aleksa Avramović (Dubai), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Jovan Novak (King Ščećin), Arijan Lakić (Partizan), Filip Barna (FMP), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Nikola Đurišić (Crvena zvezda), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Stefan Momirov (Spartak), Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi), Nikola Tanasković (Budućnost), Nikola Jović (Majami Hit), Strahinja Gavrilović (Igokea), Nikola Jokić (Denver Nagetsi), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Uroš Plavšić (Bordo).

U stručnom štabu su, uz selektora Alimpijevića, i Vladimir Jovanović, Ognjen Stojaković, Milenko Bogićević i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Marko Stanojević i Stefan Radojičić.

Naš tim odigraće pripremnu utakmicu zatvorenu za javnost protiv Češke 27. juna u Beogradu.