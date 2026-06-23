Muška seniorska reprezentacija Srbije okupila se u ponedeljak na početku priprema za junsko-julski kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo.

Srbiju očekuju dva meča za kraj prve faze kvalifikacija – 2. jula protiv Švajcarske u gostima i 6. jula protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu.

U utorak, održan je trening uz obraćanje javnosti, a potvrđeno je da će Nikola Jokić biti kapiten tima u ovom sastavu.

Na spisku selektora Dušana Alimpijevića se nalaze: Vasilije Micić (Hapoel), Aleksa Avramović (Dubai), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Jovan Novak (King Ščećin), Arijan Lakić (Partizan), Filip Barna (FMP), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Nikola Đurišić (Crvena zvezda), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Stefan Momirov (Spartak), Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi), Nikola Tanasković (Budućnost), Nikola Jović (Majami Hit), Strahinja Gavrilović (Igokea), Nikola Jokić (Denver Nagetsi), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Uroš Plavšić (Bordo).

U stručnom štabu su, uz selektora Alimpijevića, i Vladimir Jovanović, Ognjen Stojaković, Milenko Bogićević i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Marko Stanojević i Stefan Radojičić.