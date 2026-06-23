Pre nastavak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, selektor Srbije Dušan Alimpijević otkrio je da na raspolaganju neće imati Vasilija Micića koji ga je obavestio da neće moći sada da bude dostupan za reprezentativne obaveze.

- Odlučili smo se da šestorici odmah javimo da mogu da budu pozvani, Vasilije Micić je rekao odmah da neće biti na raspolaganju - rekao je Alimpijević.

Alimpijević je potom i otkrio razlog.

- On ima nekih svojih zdravstvenih stvari koje mora da reši posle sezone koja i dalje traje - zaključio je Alimpijević

„Orlove“ očekuјu dve ključne utakmice: naјpre će 2. јula gostovati reprezentaciјi Švaјcarske, dok će četiri dana kasniјe, 6. јula, u Beogradu odmeriti snage sa Bosnom i Hercegovinom.