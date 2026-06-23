Jasno je da će trener crveno-belih morati sa "seče" i otpiše one na koje neće računati u novoj sezoni.

Crvena zvezda se solidno pojačala i za neke igrače nema mesta. Kako sada stvari stoje među njima je Milson! On nije pokazao mnogo na "Marakani" i crveno-beli nemaju ništa protiv da se rastanu.

Posle pozajmice vreme je za konačni rastanak.

Od prodaje Milsona Zvezda se nada zaradi od 5.000.000 evra!

Milson će izvesno ostati u Emiratima, a čeka se konačna potvrda. Reprezentativac Angole bio je na pozajmici u ekipi Al Džazire i opravdao je poverenje, tako da je pitanje momenta kada će konačna odluka biti doneta.

Milson je u novom klubu imao neke zaista blistave partije.