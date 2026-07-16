Fudbalska reprezentacija Engleske ponovo nije uspela da dođe do finala Svetskog prvenstva. Tim Tomasa Tuhela je vodio do 85. minuta sa 1:0, ali je na kraju poražen od Argentine rezultatom 2:1, pa mu sledi utešna utakmica za treće mesto sa Francuskom.

Hari Kejn je posle meča upitan o nastupu na narednom Svetskom prvenstvu koje će biti održano 2030. godine. Nije zvučao ubedljivo, sigurno je na to uticaja imao i bolan poraz od "gaučosa", ali je njegova budućnost u dresu reprezentacije je u ovom momentu neizvesna.

- Prerano je govoriti o tome. Za mene je važno da idem godinu po godinu i da pratim kako se osećam. Reprezentacija je moj ponos i radost; to je ono što najviše volim da radim - rekao je Kejn i dodao: