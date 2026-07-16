Fudbalska reprezentacija Engleske ponovo nije uspela da dođe do finala Svetskog prvenstva. Tim Tomasa Tuhela je vodio do 85. minuta sa 1:0, ali je na kraju poražen od Argentine rezultatom 2:1, pa mu sledi utešna utakmica za treće mesto sa Francuskom.
Hari Kejn je posle meča upitan o nastupu na narednom Svetskom prvenstvu koje će biti održano 2030. godine. Nije zvučao ubedljivo, sigurno je na to uticaja imao i bolan poraz od "gaučosa", ali je njegova budućnost u dresu reprezentacije je u ovom momentu neizvesna.
- Prerano je govoriti o tome. Za mene je važno da idem godinu po godinu i da pratim kako se osećam. Reprezentacija je moj ponos i radost; to je ono što najviše volim da radim - rekao je Kejn i dodao:
- Četiri godine su dug period, a na leto punim 33 godine, ali kao što vidimo na primeru Lea, on i dalje pruža vrhunske partije. Nikada ne želim da postavljam granice kada su takve stvari u pitanju. Za sada je najvažnije prebroditi još jedan težak poraz.
Govorio je napadač Bajerna o Lionelu Mesiju, koji je u završnici utakmice pokazao klasu i sa dve asistencije rešio pitanje pobednika.
- Mislim da smo ga tokom većeg dela utakmice dobro kontrolisali. Ali, kao i uvek sa najboljim i najopasnijim igračima na svetu, kada dobiju loptu u poslednjoj trećini terena, mogu da naprave razliku, a on je to ponovo uradio. S razlogom je jedan od najboljih igrača svih vremena. Razočaravajuće je što smo mu u završnici ostavili toliko prostora. Ne samo njemu, već i ostalim tehnički potkovanim igračima Argentine, koji su tada stekli samopouzdanje i počeli da stvaraju opasne situacije. Na kraju je to bilo previše da bismo zaustavili - zaključio je kapiten Engleske.
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