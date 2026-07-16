Fudbaleri Argentine su velikim preokretom u finišu meča večeras pobedili Englesku rezultatom 2:1 i plasirali se u sedmo ukupno, a drugo uzastopno finale Svetskog prvenstva, u kom će nedelju igrati protiv Španije.

Engleska je povela u 55. minutu, strelac je posle centaršuta Morgana Rodžersa bio Entoni Gordon, koji je loptu lako poslao u mrežu udarcem nogom sa peterca. Tada je sve stalo što se tiče Engleza, a o tome govori i podatak o posedu lopte.

Od tog momenta, pa do kraja utakmice, Englezi su svega 12 odsto vremena imali loptu u svom posedu, dok je ona čak 88 odsto vremena bila u nogama Argentinaca. Zvuči kao utakmica Barselone i nekog kandidata za ispadanje iz La Lige...