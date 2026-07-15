Iako su mnogi strahovali zbog velikog rivalstva dve reprezentacije od sukoba Argentinaca i Engleza, do tuče je došlo između pristalica aktuelnog svetskog prvaka.

Prema izveštajima iz Meksika, u javnom parku sukobile su se grupe povezane sa San Lorencom i Urakanom, velikim rivalima u argentinskom fudbalu.

Tokom obračuna letele su staklene flaše, kante za otpatke, klupe i metalni stolovi. Policija je reagovala i za manje od dva minuta prekinula sukob, a na snimku se vidi privođenje najmanje jedne osobe.

U Atlantu je stigao ogroman broj argentinskih navijača, a očekuje se da budu brojniji i glasniji od Engleza na tribinama. Mnogi od njih doputovali su bez ulaznica i utakmicu će pratiti u navijačkim zonama.

Zbog istorijskog rivalstva Engleske i Argentine bezbednosne mere podignute su na najviši nivo. Za utakmicu će biti angažovano oko 1.600 policajaca, dok će navijači prvi put na ovom turniru biti usmeravani ka odvojenim ulazima.

Zabranjeno je unošenje političkih i rasno provokativnih poruka, uključujući zastave i transparente koji se odnose na Foklandska, odnosno Malvinska ostrva. Potpuno razdvajanje navijača na tribinama ipak neće biti moguće zbog načina na koji je FIFA organizovala prodaju i preprodaju ulaznica.

Pobednik duela Engleske i Argentine u finalu će igrati protiv Španije u nedelju od 21 sat.