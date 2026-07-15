Prema trenutno dostupnim oglasima na tržištu preprodaje, cena najskuplje ponuđene ulaznice dostigla je čak 188.803 evra.

Ni najjeftinija opcija nije dostupna prosečnom navijaču. Za mesto na stadionu i gledanje Španije u borbi za titulu potrebno je izdvojiti najmanje 4.451 evro.

Važno je naglasiti da je reč o traženim cenama na platformama za preprodaju, a ne nužno o iznosima za koje su ulaznice zaista kupljene.

FIFA ima zvaničnu platformu za preprodaju na kojoj vlasnici ulaznica sami određuju cenu. Kako gornja granica praktično ne postoji, pojavljivali su se i ekstremni oglasi sa višemilionskim iznosima.

Tokom turnira jedna ulaznica bila je ponuđena za čak 11,5 miliona dolara, dok su četiri karte ranije oglašene po ceni od približno 2,3 miliona dolara. FIFA na platformi naplaćuje proviziju i kupcu i prodavcu.

FIFA je nedavno pustila u prodaju još gotovo 1.200 ulaznica druge kategorije po ceni od 7.380 dolara, dok su premijum mesta direktno na njenom sajtu koštala između 19.995 i 32.970 dolara.

Finale će biti odigrano 19. jula na stadionu u Ist Raderfordu, a Španija će se za titulu boriti protiv pobednika polufinala između Engleske i Argentine.