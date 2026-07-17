Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20 časova otvaraju novu sezonu utakmicom Superlige Srbije protiv Mačve.

Šampion će tako započeti pohod da osvajanju još jedne titule, a vrlo zanimljivo će biti u izboru bonusa za ovaj meč.

Kako piše "Meridiansport", Dejan Stanković će poverenje ukazati Vasiliju Kostovu, ali je spremio i jedno iznenađenje, pa će na gol poslati mladog Savu Radanovića.

Radanović je najmlađi debitant u istoriji Superlige Srbije, a ove sezone mogao bi često da odmenjuje Mateusa.