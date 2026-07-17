Utakmicu finala Svetskog prvenstva između Španije i Argentine sudiće slovenački sudije Slavko Vinčić.

Vinčić će posle finala Lige Evrope i Lige šampiona u svoj "Si-Vi" dodati i najveću utakmicu svetskog fudbala.

Ipak, karijera pedantnog Slovenca nije prošla bez ozbiljnih potresa van terena. Godine 2020. njegovo ime odjeknulo je u svim crnim hronikama nakon policijske akcije kod Bijeljine. Slavko Vinčić je bio među 36 privedenih osoba na jednoj privatnoj zabavi povezanoj sa aferom Tijane Maksimović, poznatije kao Tijana Ajfon, koja je bila osumnjičena za prostituciju i podvođenje.

Slovenački arbitar je tada tvrdio da se na imanju našao slučajno, nakon poslovnog sastanka sa partnerima iz Bosne i Hercegovine:

- Bilo je četrdesetak ljudi, skoro nikog od njih nisam poznavao. Posle policijske racije odvedeni smo na informativni razgovor, gde sam objasnio da uopšte ne znam te ljude, i nakon toga su me pustili tako da sam mogao da se vratim kući u Sloveniju - branio se tada Vinčić.

Iako je pušten bez prijave, taj događaj ostao je trajna mrlja u njegovom dosijeu, koju navijači i mediji često izvlače na površinu čim se dogodi neka sporna situacija na terenu.