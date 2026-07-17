Antoneli je na tek završenom teniskon grend slem turniru Vimbldonu u Londonu u kraljevskoj loži gledao meč zajedno sa Federerom i razgovarali su o prevazilaženju krize tokom takmičenja.

- U vezi pritiska, rekao mi je da se zaista fokusiram samo na svaku predstojeću trku, da se koncentrišem na ono što mogu da kontrolišem, ali i da kontrolišem emocije, posebno one koje teraju na grešku - rekao je Antoneli novinarima u Spa.



- To su bili glavni saveti. To je bilo neverovatno iskustvo - dodao je vodeći u generalnom plasmanu Formule 1.

Antoneli je prvi sa 179 bodova, ispred timskog kolege Džordža Rasela sa 154 i Luisa Hamiltona sa 147 bodova.

- Moram da iskoristim svaku priliku koja mi se ukaže, ono što mogu da kontrolišem i onda ćemo videti šta će biti. To je deo sporta, a ekipa obavlja ogroman posao kako bi osigurala da se problemi ne ponove - naveo je Antoneli.



Šampionat Formule 1 nastavlja se ovog vikenda trkom za Veliku nagradu Belgije, u nedelju od 15 časova.