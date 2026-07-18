Crvena zvezda je završila još jedan transfer ovoga leta, pošto je dogovorila prelazak talentovanog Jovana Mitrovića (17) iz lučanske Mladosti na "Marakanu".

Kadetski reprezentativac Srbije koji pokriva poziciju štopera preći će u Zvezdu u transferu vrednom 700.000 evra, navodi "Mozzart sport".

Pomenuti izvor navodi da su borbi za Mitrovićev potpis pobedili Partizan i Vojvodinu, a na kraju je presudila želja fudbalera koji je insistirao na transferu u redove šampiona Srbije.

Rođeni Valjevac nije upisao nijedan zvanični nastup za prvi tim Mladosti, a bio je kapiten tima iz Lučana u uzrastu do 17 godina, za koji je postigao dva gola uz dve asistencije, na ukupno 20 odigrani utakmica.

U kadetskoj ekipi Mladosti je za dve sezone upisao 47 nastupa, a na svom kontu ima šest golova i dve asistencije. Za omladince je zabeležio dva nastupa, odigrao je 148 minuta.





