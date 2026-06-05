Poveli smo, a onda... Pet lopti završilo je iza leđa naših golmana.

Ugledni list „El Pais“ ističe da je utakmica predstavljala poslednju proveru za Meksiko pred start Svetskog prvenstva, a da je pobeda nad Srbijom dodatno podigla samopouzdanje ekipe.

„Iako je Srbija povela preko Petra Stanića u 19. minutu, domaćin je brzo preuzeo kontrolu nad utakmicom i do kraja potpuno nadigrao tim Veljka Paunovića.“

Posebne pohvale dobio je Hulijan Kinjones, kojeg je El Pais opisao kao jednog od lidera ekipe zahvaljujući energiji, snazi i prodornosti u napadu. Istaknuti su i Raul Himenez, strelac trećeg gola, kao i Luis Čaves, koji je spektakularnim pogotkom sa distance postavio konačnih 5:1.

Meksički novinari nisu propustili da naglase ni probleme u igri Srbije. Dva autogola, Stefana Bukinca i Adema Avdića, ocenjena su kao „dokaz dezorijentisanosti gostujućeg tima, koji nije uspeo da odgovori na pritisak domaćina“.

El Pais navodi da je Srbija delovala „toliko izgubljeno da je sama sebi dalala dva gola“, što je dodatno olakšalo posao Meksikancima.

Uprkos visokoj pobedi, selektor Agire pozvao je na oprez. Nakon utakmice upozorio je da rezultat može biti „mač sa dve oštrice“ i da preveliko samopouzdanje može biti jednako opasno kao i njegov nedostatak. Iskusni stručnjak naglasio je da postoje segmenti igre koje njegova ekipa mora da unapredi pre početka Svetskog prvenstva.