Sve je počelo u 18. minutu susreta kada je lopta izašla van granica igrališta i stigla pravo do nogu Paunovića. Umesto da je vrati, srpski trener ju je, u žaru borbe, sakrio od Galjarda.

Fudbaler Toluke, željan da što pre nastavi igru, burno je reagovao – došlo je do razmene oštrih reči, a potom i do fizičkog kontakta i guranja.

Situacija je pretila da potpuno izmakne kontroli, pa je sudijska trojka morala hitno da interveniše kako bi razdvojila strane. Ubrzo je dotrčao i selektor Meksika, iskusni Havijer Agire, koji je uputio par zamerki Paunoviću, ali se na sreću sve završilo samo na verbalnom okršaju i kratkom pozdrav.

A onda preokret... Videli smo u 74. minutu potez vreda poštovanja.

Kada je Galjardo izlazio iz igre, Agire je pokazao veličinu – pozvao je svog igrača i odveo ga pravo do klupe Srbije. Selektor Meksika je bukvalno spojio ruke Galjardu i Paunoviću, insistirajući na zagrljaju.

Fer, sportski i lepo...