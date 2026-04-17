Košarkaš Monaka Nikola Mirotić, doživeo je povredu lista.

Iskusni krilni centar će zbog toga duže biti odsutan sa terena, ali nije poznato koliko tačno.

To znači da će Mirotić propustiti večerašnji meč sa Hapoelom u okviru 38. kola Evrolige. Ova utakmica je od ogromnog značaja za Kneževe koji se bore za što bolji plasman na tabeli. Kalkulacija je mnogo i Monako čak može da bude sedmi, a najrealnije osmi ukoliko pobedi, dok im u slučaju poraza sledi deveta ili deseta pozicija.

Meč u Kneževini će pomno pratiti i navijači Crvene zvezde. Klub sa Malog Kalemegdana ima isti broj pobeda kao i Monako, ali uz utakmicu više i ishod ovog duela će uticati na konačnu poziciju crveno-belih pred plej-in.