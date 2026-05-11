Dragan Tarlać više neće biti sportski direktor Bajerna.

Klub iz Minhena je objavio da nekadašnji srpski košarkaš odlazi na kraju sezone iz ličnih razloga.

- Pre svega, posao još nije završen, jer pre svega želimo treću uzastopnu titulu da donesemo u Minhen. To bi označilo savršeni kraj za mene i ja ću biti podrška igračima i treneru koliko god budem mogao do poslednjeg dana dok budem ovde. Stekao sam veliko iskustvo radeći u jednoj od najvažnijih košarkaških organizacija u Evropi u prethodne dve godine. Želim da se zahvalim klubu na fantastičnoj prilici koju sam dobio - poručio je Tarlać u izjavi za klupski sajt.

Tarlać je na toj poziciji bio od jula 2025. godine, a tokom tog perioda paralelno je obavljao i svoje obaveze u NBA ligi, gde je angažovan u skauting službi Sakramento Kingsa. Njegov dolazak u Bajern prošlog leta bio je viđen kao važan korak u dodatnom jačanju sportskog sektora minhenskog kluba.

Već se zna i ko će biti njegova zamena. Tarlaća će naslediti Torsten Lajbenat, koji stiže iz Ulma, gde je godinama uspešno obavljao istu funkciju i učestvovao u stvaranju jednog od najstabilnijih projekata u nemačkoj košarci.

Podsetimo, Bajern na kraju sezone napušta i Svetislav Pešić.