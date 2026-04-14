Briljira Sesk Fabregas na klupi Koma, i u ovom trenutku je jedan od najzanimljivijih mladih trenera u Evropi. Veliki broj klubova ga zove, a u priči se odjednom pojavila i reprezentacija Italije koja traži naslednika Đenara Gatuza, nakon toga što ponovo (treći put u nizu) nisu uspeli da se kvalifikuju a Mundijal.

- Da budem selektor… To bi za mene bilo, ne mogu baš da kažem dosadno, ali bih imao suviše slobodnog vremena između reprezentativnih prozora - prenosi “Marca” reči Fabregasa koji nastavlja:

- Znam da nas kritikuju zbog toga što nemamo mnogo Italijana u timu, ali i to je deo toga što klub eksponencijalno raste. Razumem kritike, jer nije lako kada tri puta ne uspete da se plasirate na Mundijal. Da je rezultat drugačiji – niko ne bi govorio o tome. U svakom slučaju, mi u Komu pokušavamo da napravimo dobru akademiju koja bi iznedrila što više kvalitetnih italijanskih igrača.

Nije direktno odgovorio na pitanje oko toga hoće li naslediti Mikela Artetu u Arsenalu, ali čini se da ne želi da napušta Komo.

- Srećan sam u Komu, i voleo bih da ostanem. Ako kreneš da razmišljaš o onome šta će biti sutra, znači da nešto nije u redu. Sviđa mi se klub, grad, projekat i sve ono što smo pokrenuli. Međutim, u fudbalu nikada ne možeš da znaš - rekao je Fabregas.