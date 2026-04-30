Golovi Portu i Partizanu, derbi za seniorsku reprezentaciju Srbije, interesovanje Arsenala, Borusije iz Dortmunda, Pari Sen Žermena, kolone i kolone tekstova hvalospeva po stranim i domaćim medijima...

Vasilije Kostov (17) doživeo je sve ovo u samo jednoj sezoni i pre svog punoletstva. Već sada čitava Evropa bruji o trenutno jednom od najvećih fudbalskih talenata Crvene zvezde.

Mladi vezista nedavno je upisao i drugi trofej šampiona Srbije, a za sport.alo govorio je o sezoni iza njega, otkrio po kome je dobio ime, da li će biti deo mlade reprezentacije na Evropskom prvenstvu, šta bi bio da nije fudbaler...

Kristijano Ronaldo kao idol

*Bliži ti se 18. rođendan, a već si uspeo da uradiš toliko stvari u karijeri. Zaigrao si Evropu sa Zvezdom, postigao gol Portu i Partizanu, zaigrao za reprezentaciju... Kako bi ti sumirao godinu iza sebe?

- Ovo je stvarno jedna godina za poželeti, sezona dugo traje, ali mogu reći da je za mene uspešna. Dao sam sve od sebe da pomognem Zvezdi, nadam se da ćemo osvojiti duplu krunu i ove godine. Naravno ja ne bih postigao to što jesam da nije bilo porodice, saigrača i stručnog štaba.

*Čini se da si miljenik mlađih navijača Zvezde koji u tebi vide možda i sebe u budućnosti. Ko je tebi bio idol i neko na koga si se ugledao kao mali?

- ⁠ Drago mi je zbog toga. Nadam se da sam miljenik i idol nekim mališanima koji tek kreću da se bave fudbalom i da mogu nešto da nauče od mene. Kao mali sam dosta gledao Kristijana Ronalda, pa bih izdvojio njega.

Poređenja sa Barelom i Pedrijem i odlazak na Evropsko prvenstvo

*Mnogi te porede sa Barelom i Pedrijem, kako na tebe to utiče?

- Generalno se ne obazirem na poređenja, to ne utiče na mene. Trudim se da uvek budem svoj, mislim da radim ono što volim najbolje što znam, nemam nikakav pristisak, jednostavno uživam u fudbalu.

*Mlada reprezentacija plasirala se na Evropsko prvenstvo, da li ćeš i ti biti deo ekipe ovog leta na šampionatu?

- Tako je, sjajan uspeh mojih pre svega prijatelja, pa tek onda saigrača. Plasirali smo se na Evropsko prvenstvo i nadam se da ću ići sa njima.

"Da nisam fudbaler, bio bih košarkaš"

*Da nisi fudbaler, čime bi se bavio? Ima li nešto sem fudbala što si voleo od prvih školskih dana i koji ti je omiljeni predmet, ako uopšte stižeš da misliš o tome pored obaveza profesionalnog fudbalera?

- Verovatno bih bio košarkaš, košarku volim i da igram i da pratim, tako da mislim da bih bio košarkaš da nisam fudbaler.

*Šta bi bila tvoja poruka navijačima za narednu sezonu?

- Poručio bih im da sam veliki optimista i da Zvezda može u Ligu šampiona.